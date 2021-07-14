Kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs'ta tamamlanacak.

TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.

TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, bu sezon 12 farklı kentten 19 takımın katılımıyla 347 maç izleneceğini söyledi.

"Geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele eden ve bir üst lige çıkan takımları kutluyorum. Uzun zamandır seyirci desteğinden yoksun olarak müsabakalara devam ettik. İnşallah bu yıl aşı ve salgındaki hafifleme nedeniyle yüzde 50 kapasite ile statlara taraftar almayı uygun gördüğümüzü açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu sayıyı arttırma arzusundayız. Bizim için taraftar futbolun olmazsa olmazı. Önümüzdeki sezon itibarıyla bu ligde VAR sistemi ile ilgili düşüncelerimizi önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklarımıza ciddi şekilde devam ediyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladıktan sonra bu ligde de VAR sistemini devreye sokmaya çalışacağız. Burada en önemli olan insan kaynağı eğitimlerini vermek, yetiştirmek bizim görevimiz olacak. Başkanlarım sizden ricam genç oyunculara , altyapılara yatırım yapılması. Bu gençlere çok ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Teşvik anlamında da sizlere gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu."

TFF 1. Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Altınordu

İstanbulspor-Manisa FK

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Bursaspor-Adanaspor

Yılport Samsunspor-Bay geçecek