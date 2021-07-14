100 metre erkeklerde, sezonun en iyi derecesine sahip Birleşik Amerikalı Trayvon Bromell, 9,98'lik derecesiyle kazandı.

Kadınlar 200 metrenin favori ismi, Rio'da 100-200 dublesini yapan Jamaikalı Elaine Thompson Herah, 22,43 ile çizgiyi ilk geçen isim oldu.

Erkekler 3 adım atlamada bu sezonki en iyi dereceye sahip, Portekizli Pedro Pichardo, 17 metre 50 santimetrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.

Cirit atmanın eski Dünya şampiyonu ve 96 metrelik atışıyla bu sezonun lideri durumundaki Alman Johannes Vetter, 85 metre 25 santimetre ile son dünya şampiyonu ve 2012 olimpiyat şampiyonunu geride bırakarak birinci oldu.

Kadınlar uzun atlamada, son dünya şampiyonu Alman Malaika MIHAMBO ile takipcisi Ukraynalı Marına Beh-Romançuk çekişmesinden Ukraynalı atlet, 6 metre 77 santimetre ile galip ayrıldı.

Elmas Lig'in açılış ayağında bu stadda 5 bin metreyi kazanan Fas kökenli İspanyol atlet Muhammed Katir, bu kez de 3 bin metrede ilk sırayı almayı başardı. İspanyol sporcu, 7 dakika 27 saniye 64 ile 1999 yılından kalma 'Buluşma Rekoru'nu da kırdı.