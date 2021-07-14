Balotelli, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'a transferi nedeniyle mutlu olduğunu kaydetti.

İtalyan forvet, transfer sürecine değindi.

"Kampa yeni katıldım. Şu an bütün oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekip olduğunu hissediyorum. Gerçekten burada olduğum için çok mutluyum."

Mario Balotelli: '' Başkanımızla benzer karakterlerde olmamız transferde... https://t.co/C03OcvuZCY — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 14, 2021

Balotelli, transfer teklifini menajerinden öğrendiğini aktardı.

"Ardından başkanımızla görüşmem oldu. Daha önce Türkiye'den pek çok kez transfer teklifi almıştım. Fakat başkanla görüştükten sonra, kendisiyle benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Böyle bir teklif aldığım için gerçekten çok mutlu oldum. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Normalde hedeflerimi kendime saklarım, paylaşmam ama söylemek gerekirse, öncelikle Süper Lig'de kalıcı olup, güzel bir sezon geçirmek istiyoruz."

Balotelli, kendisini normal bir insan olarak gördüğünü vurguladı.

"(Deli) ifadesi bana medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar sanırım fakat ben eğlenmeyi seviyorum. Bazen futbolun dışına çıkabiliyorum. Bakacak olursanız ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Taraftarlara da şunu söyleyebilirim, ben normal bir insanım ama kazanmayı çok istiyorum."