Welinton Pendikspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Welinton, 2017-2020 yıllarında Alanyaspor, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Erencan Yardımcı, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.