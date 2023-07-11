Açık 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.07.2023 05:30

Welinton Pendikspor'da

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'yı kadrosuna kattı.

Welinton Pendikspor'da

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki stoperle anlaşma sağlandığı belirtildi.

Welinton, 2017-2020 yıllarında Alanyaspor, 2020-2023'te ise Beşiktaş'ta forma giydi. Brezilyalı oyuncu, Beşiktaş ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor; Erencan Yardımcı, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Süper Lig Pendikspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Trabzonspor'a Hırvat stoper
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:39
İstanbul'da çöp kamyonu alev alev yandı
05:05
Zonguldak'ta oto aksesuar dükkanında yangın
04:56
Esenler’de 5 katlı binada yangın
04:12
Türkiye-İsveç-NATO toplantısının sonuçları dünya basınında geniş yer buldu
04:01
Ordu'da arama kurtarma çalışmalarına sabah devam edilecek
03:52
İstanbul'da yaklaşık 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
Bartın'da sel nedeniyle sürüklenen atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe yol açtı
FOTO FOKUS
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
Litvanya'da 3'lü görüşme başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ