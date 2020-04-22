Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, yaşadıkları sıkıntılı sürecin eski yönetimin bıraktığı borçların etkisiyle olduğunu söyledi.

"Federasyon transfer yapmamıza engel oldu" diyen Ballı, "Eğer istenen 3-4 ismi kadromuza katsaydık, çok farklı bir pozisyonda olurduk" şeklinde konuştu.

Ligler ertelenerek doğru bir karar alındığını belirten Volkan Ballı, "Hes Kablo Kayserispor maçına çıkacakken lig ertelendi. Kayserispor Basın Sorumlusu ile konuştuğumda koronavirüs olduğunu öğrendim. Belki de maç oynansa, virüs bize de bulaşacaktı" ifadelerini kullandı.

Futbolcuları koronavirüs sebebiyle sürekli uyardıklarının altını çizen Fenerbahçe İdari Menajeri, "Bırakın yurt dışını veya şehir dışını, evden bile çıkmamalarını söyledik. Bu uyarıyı tüm futbolcularımız dikkate aldı. Neyse ki çok ciddi problemler yaşamadık" dedi.

Ligin bu sene tamamlanmasının çok zor olacağını ifade eden Volkan Ballı, insan sağlığının çok önemli olduğunu ve karar alınırken önceliğin bu olması gerektiğini söyledi.