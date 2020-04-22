Farklı disiplinlerde yarışların yapıldığı 'FIA Motosporları Oyunları'nın ikincisi bu yıl ekim ayında düzenlenecekti.

Geçen sene İtalya'da gerçekleştirilen organizasyonun Fransa'da yapılması planlanmıştı.

Salgından ötürü diğer serilerin yıl sonuna erteleneceğini hatırlatan FIA, bu nedenle Fransa'da düzenlenecek olan etkinliğin, bu yarışlarla aynı dönemde olma olasılığına dikkat çekti.

Bu gerekçeyle, bu yıl yapılması planlanan FIA Motorsporları Oyunları, 22-24 Ekim 2021'e ertelendi.