Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.

Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.