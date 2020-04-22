Haber Giriş: Kaynak: AA
Berlin Maratonu'na koronavirüs engeli
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.
Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
Etiketler: Berlin MaratonuSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 16:34
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