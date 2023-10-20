Voleybolda haftanın programı

Liglerde maç programı şöyle:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
14.00 Çukurova Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank)
15.00 PTT-Beşiktaş Ayos (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)
15.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
17.00 Sarıyer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)
18.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Parolapara (Adilcevaz)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya Atatürk)
15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
18.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)