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Spor
AA 20.10.2023 09:50

Voleybolda haftanın programı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları 21 Ekim Cumartesi günü, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları ise 22 Ekim Pazar günü yapılacak.

Voleybolda haftanın programı

Liglerde maç programı şöyle:

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi

14.00 Çukurova Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

14.00 VakıfBank-Galatasaray Daikin (VakıfBank)

15.00 PTT-Beşiktaş Ayos (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Mimar Sinan)

15.00 Türk Hava Yolları-Karayolları (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

AXA Sigorta Efeler Ligi

13.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe Parolapara (Adilcevaz)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Alanya Atatürk)

15.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor (TVF Başkent)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-RAMS Global Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)

18.00 Spor Toto-Halkbank (TVF Başkent)

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