Ertuğrul Doğan: Abdullah Avcı ile hiç ayrılmamış gibiyiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor yayınında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Doğan, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi ile ilgili konuştu.

''Hiç ayrılmamış gibiyiz. Onunla yeniden yollarımız kesişti, iki taraf için de hayırlı olsun, daha iyi yapmamız gereken birçok konu var. Çok güzel bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum. Hem benim hem de Abdullah Avcı'nın aklından zirve dışında bir şey geçmez."

Başkan Doğan kendisine yöneltilen Antony Nwakaeme sorusunu yanıtsız bırakmadı.

"Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız."

Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor ile Siltaş Yapı Pendikspor maçında yaşanan hakem hataları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve MHK'nin ilgili hakemlerle alakalı alınan kararların uygulanmadığını belirtti.

"Mehmet Büyükekşi Merkez Hakem Kurulu’na hakim değil"

Trabzonspor Başkanı, Mehmet Büyükekşi'nin MHK ve alt kurullara hakim olamadığını belirtti.

"Pendikspor maçından sonra bir konuşmam olmuştu, bu konuşmanın bile az olduğunu düşünüyorum. Kimseyi kırma taraftarı değilim ancak Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa yaparım ve geri adım atmam. TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin iyi niyetine inanıyorum çok da ciddi emek veriyor ancak bunlar ayrı konular. Büyükekşi’nin MHK'na ve altlarına hakim olduğunu düşünmüyorum. Bunu çok net söylüyorum. Yaşanan şeylerin bir mantık çerçevesinde olabileceğini düşünmüyorum. Ben orada başka bir sistemin olduğunu düşünüyorum.

"Hakemin ceza aldığı bize iletildi ancak bir ceza almadığını da gördük"

"Pendikspor maçında yaşanan pozisyonda hakem bizim kulübemize gelerek Mendy’nin rakip oyuncuya vurduğunu gözüyle gördüğünü söyledi. Bu inanılmaz bir şey. Bu skandaldan sonra hakemin ceza aldığı bize iletildi ancak bir ceza almadığını da gördük. Ne orta hakem ne de yan hakem ceza almadı. Bu arada maçta sadece bizim değil Pendikspor’un da hakkı yendi. Biz doğruyu söylüyoruz. Bir hakemin ceza alması için ne gerekiyor? Doğruyu sadece kendin için söylersen ve adaleti kendin için ararsan sistem değişmez. Üç İstanbul takımı inanılmaz medya gücüyle beraber her şeyin üzerine gidiyor bunu biz görüyoruz. Herkes 'benim hakkım yenildi' diyor ama Anadolu takımlarına yapılan yanlışlar konuşulmuyor.

"Bizim kimseyle bir işimiz yok. Sahaya çıkan herkes top oynasın yensin ya da yenilsin. Bizi yenen takımlar da elbette olacak. Mesela herhangi birisi Adana Demirspor maçında Edin Visca’nın arkadan itildiği pozisyonu izleyip penaltı değil diyemez. Çünkü adama 'kör müsün?' diye sorarlar. Pendikspor maçında da söylediğim gibi, hakem eliyle bile gördüğünü söyleyip el işaretiyle yalan söylüyor. Bu hakem ceza almıştı. Hatta TFF yetkilileri de bizimle iletişime geçip bu durumu bildirmişti. Şimdi soruyorum; ne oldu bu cezaya? Rica ediyorum bunu açıklasınlar."

"MHK'nin başında dediğini yaptıracak birinin olması gerekiyor"

Doğan, kendileri için verilen kararların İstanbul takımlarına yapılamayacağını ve MHK'nin başında daha sert, dediğini yapacak birinin olması gerektiğini vurguladı.

"İnanılmaz hakem hataları var. İnsandır hata yapar diyoruz ama VAR diye bir sistem var. Gözüyle bakıyor vermiyor adam. Net söylüyorum görüyor, isteyerek vermiyor. MHK'nin başında daha sert, dediğini yaptıracak birinin olması gerekiyor."

Play off sistemi

Ertuğrul Doğan, play off sistemiyle ilgili de konuştu.

''Karşı çıkacağım bir durum gözükmüyor. Ben şimdi 'bu sezon olsun' desem, önde olan takımlar itiraz edebilirler, bu da doğru bir şey. Bence sistem değişecekse, sezon başında olmalı. Şahsi görüşüm bu sistem olabilir ama sistemi görmek lazım. 1 milyon euro yayın gelirini arttıracaksa buna gerek yok."

1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusu

Trabzonspor'un hakkını yedirmeyeceğinin altını çizen Doğan, 1959 yılı öncesi şampiyonluklar konusunda da fikirlerini ifade etti.

"Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukları istiyorsa, ben de istiyorum. Başvuru da yaptım. Bizim şampiyonluklarımız tüzükte yer alıyor. Fenerbahçe kulübü bunu gündeme getirdiği için bunu talep ettim. Trabzonspor'un haklarını yedirmem."