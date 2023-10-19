Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son gününde tek kadınlar, çiftler ve trio finalleri yapıldı.
Ekin Zeren, gençler tek kadınlar finalinde 18.500 puanla gümüş madalya kazandı.
Trio finalinde ise Busenaz Atmaca, Sıla Atçı ve Ekin Su Çevik, 18.000 puanla gümüş madalya elde etti.
18 Ekim Çarşamba günü de Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımı, toplam 11 puanla bronz madalya kazanma başarısını göstermişti. Milli cimnastikçiler organizasyonu 3 madalya kazandı.
Trio'muzdan Gümüş Madalya— Türkiye Cimnastik Federasyonu (@turkcimfed) October 19, 2023
Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası 15-17 Yaş kategorisi Trio finalinde Busenaz Atmaca-Sıla Atçı-Ekin Su Çevik, 18.000 puanla 2. olarak gümüş madalya kazandı.
Sporcularımızı ve Antrenörümüzü Tebrik Ederiz. pic.twitter.com/1aavjvcdwN