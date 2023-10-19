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Spor
AA 19.10.2023 23:34

Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası tamamlandı

Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası sona erdi.

Aerobik Cimnastik Balkan Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü ve son gününde tek kadınlar, çiftler ve trio finalleri yapıldı.

Ekin Zeren, gençler tek kadınlar finalinde 18.500 puanla gümüş madalya kazandı.

Trio finalinde ise Busenaz Atmaca, Sıla Atçı ve Ekin Su Çevik, 18.000 puanla gümüş madalya elde etti.

18 Ekim Çarşamba günü de Aerobik Cimnastik Genç Milli Takımı, toplam 11 puanla bronz madalya kazanma başarısını göstermişti. Milli cimnastikçiler organizasyonu 3 madalya kazandı.


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