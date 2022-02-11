Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta 13 galibiyet ve 5 yenilgiyle üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray HDI Sigorta ise 10 galibiyet ve 8 mağlubiyetle altıncı sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray HDI Sigorta, 3-1'lik skorla kazanmıştı.