Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Fenerbahçe'yi konuk edecek
[Fotoğraf: AA]
GZT Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ve 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
Yeşil-beyazlı takım, Fenerbahçe karşısında galip gelerek alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ ve kadro dışı bırakılan Sankhare, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Etiketler: Giresunspor Fenerbahçe Süper Lig
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