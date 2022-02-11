Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12-14 Şubat tarihlerinde oynanacak maçların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 25. haftadaki karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:
12 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK: Cüneyt Çakır
16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Sarper Barış Saka
13 Şubat Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
14 Şubat Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada görev alacak hakemler şunlar:
12 Şubat Cumartesi:
13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Adem Cinek
16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor: Eren Özyemişcioğlu
13 Şubat Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Burak Pakkan
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