Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 25'inci, Spor Toto 1. Lig'de 24'üncü hafta maçları yapılacak. TFF 2. Lig'e 25'inci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 22'nci, 2. Grup'ta ise 25'inci hafta karşılaşmaları oynanacak. Turkcell Kadın Süper Ligi'nde ise 11'inci hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Altay-Çaykur Rizespor (Alsancak Mustafa Denizli)

12 Şubat Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 GZT Giresunspor-Fenerbahçe (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

13 Şubat Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Antalya)

19.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

14 Şubat Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Göztepe (Yeni Hatay)

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

16.00 Altınordu-Gençlerbirliği (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Cumartesi:

13.30 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

13.30 Beypiliç Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

16.00 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)

19.00 Balıkesirspor-Kocaelispor (Balıkesir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Manisa FK-NasaDoge Menemenspor (Mümin Özkasap)

19.00 Eyüpspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eyüp)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

12 Şubat Cumartesi:

13.00 Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor (Yeni Buca)

13 Şubat Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teco Karacabey Belediyespor (Diyarbakır-seyircisiz)

13.00 Pazarspor-Şanlıurfaspor (Pazar İlçe)

13.00 Isparta 32-Akhisarspor (Isparta Atatürk)

13.00 Tarsus İdman Yurdu-Pendikspor (Tarsus İlçe)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Karaelmas Kemal Köksal)

Kırmızı Grup

12 Şubat Cumartesi:

13.00 Sarıyer-Sivas Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Ankaraspor-Ergene Velimeşespor (Osmanlı)

13.00 Bodrumspor-Serik Belediyespor (Bodrum İlçe)

13 Şubat Pazar:

13.00 Çorum FK-Kahramanmaraşspor (Çorum Şehir)

13.00 Somaspor-Sakaryaspor (Soma Atatürk)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Turgutluspor (Van Atatürk)

13.00 An Zentrum Bayburt İl Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Niğde Anadolu FK-Adıyaman FK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüsü)

13.00 İnegölspor-Afjet Afyonspor (İnegöl İlçe)

13.00 1461 Trabzon FK-Diyarbekirspor (Ortahisar Yavuz Selim)

TFF 3. Lig

1. Grup

12 Şubat Cumartesi:

13.00 Bergama Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (İzmir Atatürk)

13 Şubat Pazar:

13.00 Sancaktepe FK-Formül Erbaaspor (15 Temmuz)

13.00 Artvin Hopaspor-Batman Petrolspor (Hopa İlçe)

13.00 Osmaniyespor FK-Hendekspor (7 Ocak)

13.00 Karaman Belediyespor-Elazığspor (Kemal Kaynaş)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.00 Criptoswaps Çatalcaspor-Kahta 02 (Tepecik Şenol Güneş)

13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Belediye Kütahyaspor (Polatlı İlçe)

13.00 Fatsa Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Fatsa İlçe)

2. Grup

13 Şubat Pazar:

13.00 Bayrampaşaspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İskenderunspor (Iğdır Şehir)

13.00 Siirt İl Özel İdaresi-52 Orduspor (Siirt Atatürk)

13.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-Kalecik FK (Alanya Milli Egemenlik)

13.00 Kızılcabölükspor-Yormaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.00 Hacettepe-Çarşambaspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

13.00 Kuşadasıspor-Bitexen Düzcespor (Kuşadası Özer Türk)

13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup

12 Şubat Cumartesi:

13.00 Çankaya FK-Ceyhanspor (Yeni Mahalle Hasan Doğan)

13.00 Modafen-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Alemdağ)

13 Şubat Pazar:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Faruk Çelik)

13.00 Belediye Derincespor-Mardin 1969 (Belediye Derincespor Doğal Çim)

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-İçel İdmanyurdu (Başpınar)

13.00 Esenler Erokspor-Criptoswaps Edirnespor (Esenler Erokspor)

13.00 Ağrı 1970-Orduspor 1967 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Karşıyaka-Kardemir Karabükspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

13.00 Fethiyespor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Akdeniz Üniversitesi-seyircisiz)

Turkcell Kadın Süper Ligi

A Grubu

13 Şubat Pazar:

12.00 Fenerbahçe-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Beylerbeyi 75. Yıl)

12.00 Fatih Vatanspor-Amed Sportif Faaliyetler (Fatih Mimar Sinan)

12.00 Hatayspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget (Defne Belediyesi Atatürk)

12.00 Kireçburnu-1207 Antalyaspor Kadın FK (Çayırbaşı)

13.00 Beşiktaş Vodafone-Kocaeli Bayan FK (Gebze Alaettin Kurt)

16.00 Ataşehir Belediyespor-Altay (Dudullu)

B Grubu

12 Şubat Cumartesi:

12.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray Hepsiburada (Şenol Birol Futbol Kompleksi)

13 Şubat Pazar:

12.00 ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurdu (Batur)

12.00 İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Konak Belediyespor (Millet Bahçesi 19 Mayıs Suni Çim Saha)

12.00 Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Wulfz Fatih Karagümrük (Vali Nihat Canpolat)

12.00 Trabzonspor-Hakkarigücü (Yavuz Selim)

13.00 Dudullu-Bitexen Sivasspor (Dudullu)