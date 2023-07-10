Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası başlayacak

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 2. Grup'ta Macaristan, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Romanya ve Slovenya'yla mücadele edecek.
Milliler, grup karşılaşmalarını Macaristan'ın Bekescsabai şehrindeki Varosi Sportcsarnok Salonu'nda oynayacak.
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'nın 14 kişilik kadrosunda şu sporcular yer alıyor:
Kardelen Kaya, Irmak Nil Akpınar, Aylin Uysalcan, Eslem Yılmaz, Ceyda Kuyan, Ceylin Kuyan, Derinsu Bihan, Pasij Stefania, Güz Özerol, Begüm Kaçmaz, Duru Şah Tırpancı, Mina Olgar, Ece Esepaşa, Zeynep Nur Altıntaş.
Maç programı
11 Temmuz Salı: Türkiye-Yunanistan
12 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Romanya
13 Temmuz Perşembe: Türkiye-Fransa
15 Temmuz Cumartesi: Türkiye-Almanya
16 Temmuz Pazar: Türkiye-Slovenya
18 Temmuz Salı: Türkiye-Belçika
19 Temmuz Çarşamba: Türkiye-Macaristan