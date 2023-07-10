Çok Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.07.2023 10:42

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
[Fotograf: AA]

Polonya'nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

Öte yandan Litvanya’nın Zalgris Vilnius ile Makedonya’nın Struga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev alacak.

Sıradaki Haber
Türkiye Golf Federasyonu Federasyon Kupası sahibini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
İsveç bekleme odasında: NATO zirvesinden ne çıkacak?
11:32
El Salvador Devlet Başkanı Bukele, tartışmaların gölgesinde yeniden aday oldu
11:32
FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 14 yıl 7 ay hapis cezası
11:12
Dünya borsaları artan endişelere rağmen son bir yılda yatırımcılarına kazandırdı
11:33
Orta ve Doğu Karadeniz için "turuncu" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
11:09
Dünya nüfusu, artış hızı düşmesine rağmen 8 milyarı geçti
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
Düzce'de su altında kalan sanayi sitesinin esnafı, araç ve malzemeleri tahliye ediyor
FOTO FOKUS
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
Bartın'da sel sularının çekilmesiyle temizlik çalışması başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ