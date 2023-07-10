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Spor
AA 10.07.2023 10:30

Türkiye Golf Federasyonu Federasyon Kupası sahibini buldu

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından bu yıl 25. kez gerçekleştirilecek TGF Federasyon Kupası'nı 157 gross skorla Elif Gençoğuz kazandı.

Türkiye Golf Federasyonu Federasyon Kupası sahibini buldu

TGF'de yapılan açıklamaya göre, Silivri Golf Sahası’nda 8-9 Temmuz'da gerçekleştirilen turnuvaya Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü’nden ve ferdi lisanslı toplam 76 golfçü katıldı.

Turnuvanın final raundunun sonunda Kemer Golf Kulübü’nden Elif Gençoğuz elde ettiği 157 gross skorla turnuvanın en iyi skorunu yaparak TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdırdı. Erkekler gross kategorisinde Ankara Golf Kulübünden Ufuk Topal toplamda 163 (+19) gross skorla birinci oldu.

Erkekler A kategorisinde Ankara Golf Kulübü sporcularından Berke Tunca toplamda 146 net skorla birinci, Nuh Acar toplamda 148 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Inguk Ryu toplamda 149 net skorla üçüncü oldu.

Kadınlar A kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Elif Gençoğuz toplamda 136 net skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Lidya Atalay toplamda 143 net skorla ikinci, Alya Su Çiğdem toplamda 148 net skorla üçüncü basamakta yer aldı.

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