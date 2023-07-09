Osman Aşkın Bak ile Mehmet Özhaseki Basketbol Gelişim Merkezi'ni inceledi

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği iki bakan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Sayın Bakanım,

Sizin ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın katkılarıyla bu değerli tesisi Türk sporuna ve basketbolumuza kazandıracağımız için heyecanlıyız. @mehmetozhaseki @OA_BAK https://t.co/kZZNzfof7v — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) July 9, 2023