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Spor
AA 09.07.2023 21:50

Osman Aşkın Bak ile Mehmet Özhaseki Basketbol Gelişim Merkezi'ni inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Basketbol Gelişim Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Osman Aşkın Bak ile Mehmet Özhaseki Basketbol Gelişim Merkezi'ni inceledi

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyelerinin de eşlik ettiği iki bakan, Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine inşa edilen ve "Avrupa'nın Basketbol Üssü" olarak nitelendirilen Basketbol Gelişim Merkezi'nde devam eden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.


ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Mehmet Özhaseki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Basketbol Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu
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