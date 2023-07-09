Hatay'da futbolseverler Hatayspor'u çadırlarda takip etti

Atakaş Hatayspor'un Osman Çalgın Tesisleri'nde kurulan çadır kentte kalan depremzedeler, takımlarının maçını televizyondan izleyerek destek verdi.
Depremzedeler, maç izledikleri sırada takımlarının ataklarında zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.
Çadır kentte kalan futbolsever Gökhan Zan, Hatayspor'un yeniden sahada görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Takımının daha iyi yerlerde görmek istediğini ifade eden Zan, Hatayspor'a başarılar diledi.
Maçı ailesiyle birlikte televizyondan izleyen Sabahat Görüroğlu ise takımının maçını yeniden izlemekten onur duyduğunu belirtti.