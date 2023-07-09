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Spor
AA 09.07.2023 21:20

Hatay'da futbolseverler Hatayspor'u çadırlarda takip etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde futbolseverler, Atakaş Hatayspor ile Hull City arasında oynanan hazırlık maçını kaldıkları çadır kentlerde televizyondan takip etti.

Hatay'da futbolseverler Hatayspor'u çadırlarda takip etti
[Fotograf: AA]

Atakaş Hatayspor'un Osman Çalgın Tesisleri'nde kurulan çadır kentte kalan depremzedeler, takımlarının maçını televizyondan izleyerek destek verdi.

Depremzedeler, maç izledikleri sırada takımlarının ataklarında zaman zaman heyecanlı anlar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çadır kentte kalan futbolsever Gökhan Zan, Hatayspor'un yeniden sahada görmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takımının daha iyi yerlerde görmek istediğini ifade eden Zan, Hatayspor'a başarılar diledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Maçı ailesiyle birlikte televizyondan izleyen Sabahat Görüroğlu ise takımının maçını yeniden izlemekten onur duyduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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