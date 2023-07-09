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Spor
AA 09.07.2023 21:10

Bakan Osman Aşkın Bak: Milletimiz yağlı güreşi seviyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarayiçi Er Meydanı'nda 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ödül töreni sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Osman Aşkın Bak: Milletimiz yağlı güreşi seviyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,  final güreşini kazanan Yusuf Can Zeybek'i ve rakibi İsmail Balaban'ı tebrik ettiğini söyledi.

Bak, pehlivanların güzel bir güreş ortaya koyduklarını belirtti.

"Yusuf Can oyunu çevirip galip geldi. İlk turdan itibaren güreşen bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyorum. Bu meydanlardan çok ünlü güreşçiler geçti. Ahmet Taşçılar, Recep Karalar... Onlardan önce Ordulu Mustafalar, Karamürselli Aydın Demirler, efsane güreşçiler geçti. Burası tabii er meydanı. Bütün başpehlivanların kendini gösterdiği, o yılki en büyük pehlivanın ortaya çıktığı alan."

Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu
Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Bak, Kırkpınar'a defalarca geldiğini ifade etti.

"Güzel bir gündü, tebrik ediyoruz. Ekranları başında izleyenlere de teşekkür ediyoruz. Pehlivanlarımıza dönüşte hayırlı yolculuklar diliyorum. Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar ama geçici tabii. Altın kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor. Hakemine, davulcusuna, cazgırına, yağcısına, emek veren tüm basın mensuplarına, seyircisine, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora çok büyük destek verdiğini belirten Bak, Kırkpınar'ı da yakından takip ettiğini dile getirdi.

Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek altın kemeri kuşandı
Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek altın kemeri kuşandı

Bak, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim'in de Kırkpınar'a katkılar sağladığını anlattı.

"Türkler, bizler, er meydanının insanlarıyız. Milletimiz yağlı güreşi seviyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tabii tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde orada yaraları saracağız."

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne
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