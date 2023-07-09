Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 09.07.2023 21:00

Türkiye tekvandoda 34’ü altın 144 madalya kazandı

10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda, Türkiye tüm kategorilerde toplamda 34’ü altın 144 madalya kazandı.

Türkiye tekvandoda 34’ü altın 144 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 40 ülkeden 1500’e yakın sporcunun katılımıyla Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda düzenlenen turnuva dördüncü gün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Türkiye, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen turnuvada 34 altın, 37 gümüş ve 73 bronz olmak üzere 144 madalya elde etti.

Türk sporcular, yıldızlar kategorisinde 12 altın, 18 gümüş, 32 bronz olmak üzere 62, gençler kategorisinde ise 17 altın, 12 gümüş, 27 bronz olmak üzere 56 madalya kazandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren büyükler kategorisinde ise Türk sporcular, 5 altın, 7 gümüş, 14 bronz olmak üzere 26 madalyanın sahibi oldu. Türkiye, üç kategoride de ülkeler sıralamasında zirvede yer aldı.

Türkiye tekvandoda 34’ü altın 144 madalya kazandı

Büyükler kategorisinde madalya kazanan Türk sporcular şu şekilde:

Altın

Kadınlar: Emine Gögebakan (46 kilo), Zeynep Taşkın (53 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Erkekler: Ömer Furkan Körpe (68 kilo)

Gümüş

Kadınlar: Tuvanna Nazlı Keskin (46 kilo), Gülse Polat (57 kilo), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo)

Erkekler: Furkan Übeyde Çamoğlu (54 kilo), İbrahim Öter (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87 kilo)

Bronz

Kadınlar: Ruhat Akalın (46 kilo), Canan Gündüz (46 kilo), Hiranur Bayraktar (49 kilo), Senanur Çelik (53 kilo), Elif Ilgın Öztabak (53 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Huriye Nur Ergin (73 kilo), Esra Akbulak (+73 kilo), Ayselnur Sağlık (+73 kilo)

Erkekler: Haktan Can (54 kilo), Enes Kaplan (58 kilo), Emircan Turan (68 kilo), Yiğithan Kılıç (74 kilo), Doğukan Kurutaş (80 kilo)

ETİKETLER
Tekvando
Sıradaki Haber
Fransa Bisiklet Turu heyecan devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:03
Zonguldak'ta tren seferleri yoğun yağış nedeniyle yapılamıyor
21:00
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde iki asker şehit oldu
20:59
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
21:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü
20:31
Düzce'de kara yolu ulaşıma kapatıldı, iki katlı ev yıkıldı
19:50
Trabzon için şiddetli yağış uyarısı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
Bursa'da 4 asırlık mevlevihanenin restorasyonu tamamlandı
FOTO FOKUS
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
Karadeniz'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Dereler taştı, yollar kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ