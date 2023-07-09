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Spor
AA 09.07.2023 20:40

Konyaspor Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Konyaspor'da sağ kanat oyuncusu Endri Çekiçi ile yollar ayrıldı.

Konyaspor Endri Çekiçi ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Ankaragücü'nden 29 Temmuz 2021'de 2+1 yıllığına kadrosuna kattığı Arnavut futbolcu Endri Çekiçi'nin takımdan ayrıldığını bildirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Endri Çekiçi! Yeşil-beyaz formamızı iki sezon boyunca terleten Endri Çekiçi'ye teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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