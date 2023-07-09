Erden Timur: Icardi'nin transferi için aşama kaydedildi

Erden Timur, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Timur, Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun bir çaba harcadıklarını aktardı.

"Icardi'nin transferi için belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak beklenti rakamları çok yüksekti. Paris Saint Germain yine Suudi Arabistan'dan oldukça yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşmeye başladılar. O yüzden de belli bir aşamayla gelindi ama henüz 'bitti' diyemeyiz. Belli noktalara doğru gidiyor. Bayadır uğraşıyoruz. Çünkü çok büyük rakamlar var. 30 milyon avro bonservis, 32 milyon avro maaş teklifi... Bütçemizin ne kadar üstüne çıksak da bu işin bir sınırı var. UEFA Finansal Fair-Play kuralları var. Birçok şey var."

Suudi Arabistan takımlarının devreye girmesiyle transfer piyasasında önemli bir değişim yaşandığını belirten Timur, transferde bütçelerine göre hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Hem herkesin mutlu olacağı, takımızı üst düzeye çıkartacak oyuncular transfer edip hem de UEFA Finansal Fair-Play sorunu yaşamamamız gerekiyor. O sorunu yaşarsan Avrupa'da oynayamıyorsun, transfer yasağı geliyor. Bu tip şeyler olduğu zaman iyi oyuncuların sende olmasının bir anlamı kalmıyor. O yüzden Icardi'de de belli aşama kaydettik. İnşallah bizim limit rakamlarımıza gelirse sonuçlanabilir."

"Tüm amacımız kampa oyuncular getirmek"

Erden Timur, takımda ihtiyaç duyulan futbolcuları bir an önce kadroya dahil etmek istediklerini belirtti.

"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. O yüzden kimse hiçbir şeye 'evet' demiyor. Büyük kulüpler de üst düzey oyuncuları beklediği için kimse boşta kalmamak adına bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Biz Juventus ile geçen sezon bir oyuncu için karşı karşıya geldik. Mertens, Galatasaray'a geldi. Sebebi de Napoli'de oynayıp, Juventus'a gitmeyeceği içindi. Şu an böyle şeyler çok oluyor. O yüzden anlaşmak üzere olduğunuz oyuncuya bir gün önce büyük bir takım talip olduğunda, onun kampa gelmesini zorlaştırıyor. En önemlisi de oyuncuları bizim limitlere indirmek zorundayız."

Timur, sosyal medyada oluşturulan algının da transfer piyasasını etkilediğini aktardı.

"Tüm amacımız kampa oyuncular getirmek. Kimse bu konuda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle bu iş oluyor. Sonunda hepimiz bunu göreceğiz."

"Angelino ile bir noktaya geldik"

Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktardı.

"Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz."

Timur, transfer gündemlerinde yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile ilgili olarak konuştu.

"Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Timur, transferde Galatasaray için doğru hamlelerde bulunmaya dikkat ettiklerini vurguladı.

"Galatasaray'ın parasıyla strateji yapılmaz. Kendi paranla yapıyorsan, onu Galatasaray'a ver, Galatasaray daha iyi kullansın. Galatasaray için doğru neyse o. Doğru olan şey gerçekçi olmak. Bizim amacımız mevcut transfer realitesinde dahi geçen seneden daha iyi bir performansla takımımızı geliştirmek. Elbette geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak. Çünkü burada bir omurgamız var ama güçlenmemiz gereken pozisyonlarda da güçleneceğiz. O yüzden belli oyuncuları, Galatasaray'ın çıkarları için beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz."

Timur, bütün zorlu şartlara rağmen hedeflerini değiştirmediklerini anlattı.

"Biz yine üst seviyedeki oyunculara gideceğiz. Ancak bu sefer daha da yoğun çabalayacağız. Gelirleri arttırmak için canımızı dişimize taktık. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda tekrar Avrupa'da şampiyon olmak. Bu sene de o kuvvette takım kurmamız lazım. Hedefimizden geri olamayız. O zaman yapmamız gereken şey çare üretmek."

Erden Timur, forvet bölgesine iki oyuncu transfer etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Bana 'İkinci forveti neden bekletiyorsun?' diye soruyorlar. Icardi olacak mı olmayacak mı? Icardi'nin durumuna göre bekletiyorsunuz. Sonuçta Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet olması gerekiyor. Siz bekletirken, herkes 'Biz de bekletelim.' demiyor. Bu işin böyle bir durumu da var. Baskı nedeniyle kendimizi düşünüp, yanlış yapmamalıyız. Bizim için bu önemli değil. Her türlü şekilde eleştirilebiliriz. Bazısı maksatlı yapılıyor. İçerden dinamiklerle de yapılıyor. Galatasaray içinde de bunu bekleyen, 'Ufak bir şey olsun da çullanalım.' diyen çok insan var maalesef."

"Oyuncularımıza somut teklifler var"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kadrolarını büyük oranda korumak istediklerini anlattı.

"Oyuncularımıza somut teklifler var. Nelsson, Zaniolo, Sacha Boey, Cicaldau, Morutan, Kerem, Yunus, Barış, Taylan, Emre, Emin Bayram ve Berkan'a teklif var. Çok şükür iyi bir kadromuz var. Yerli futbolcularımıza, Avrupa'daki güzel liglerden de teklifler var. Kim giderse gayet güzel alternatifleri var."

Timur, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Japon futbolcu Daichi Kamada'nın gündemlerine gelmediğini aktardı.

"Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz oldu. Belli maaş skalamız var. Değerli bir oyuncu, iyi bir bonservis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusunda biz belli rakamın üzerine çıkamıyoruz."

Erden Timur, geçen sezon takımlarında kiralık olarak oynayan Kosovalı Milot Rashica ile ilgili soruya da yanıt verdi.

"Rashica, Galatasaray'da çok oynamak istiyor. Biz de zaten Rashica'yı çok istiyoruz. Bonservisi yüksek. Zaman geçtikçe insanların eli daralır, pazarlık şansın yükselir. Rashica'da da öyle. Şu an Rashica'da ödeyebileceğimiz rakam farklı, bir ay sonra farklı."

Timur, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı yüksek maaşından dolayı transfer etmelerinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

"Büyük rakamlar olmazsa Zaniolo'yu satmayacağız"

Erden Timur, İtalyan futbolcuları Nicolo Zaniolo'dan övgüyle söz etti.

"Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız. Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelip, kafasını karıştırıp gitmesine neden olmazsa, kalmasını istiyoruz."

Timur, Hull City ile oynadıkları maçta sakatlık geçiren Lucas Torreira'nın tedavi olmak için Portekiz'e gittiğini anlattı.

"Şampiyonlar Ligi eleme maçına yetişmek için tedavi olmaya gitti. Torreira'nın ne kadar adanmış bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Sergio Oliveira da orada çok hızlı bir iyileşme süreci yaşamıştı. Aynı ekibe gidiyor. Amacımız ilk maça yetiştirmek."

Erden Timur, Rus futbolcu Arsen Zakharyan ile ilgili bir soru üzerine de konuştu.

"Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla o mümkün olabilecek bir şey değil. Gündemimize almadık bile. Bazı hassasiyetler aşamayacağımız şeyler. O yüzden onu aşamayız."