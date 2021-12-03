Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Voleybol maçının hakemi engelliler oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen Farkındalık ve Dostluk Voleybol Maçında engelli bireyler hakemlik yaptı.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte takımlar engelli bireyler için dostluk maçı oynadı.
Maç öncesi "Biz Birlikte Güçlüyüz" pankartları açıldı, ev kadınlarının kurduğu 'Moriz Ritim Grubu'nun şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşandı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, maç öncesi engelli bireyler ve sporcularla sohbet etti.
Mehmet Kaynarca'nın vuruşuyla başlayan ve 2 set üzerinden oynanan maç beraberlikle sonuçlandı.
Dostluk maçında engelliler, çizgi hakemliği ve masa hakemliği yaptı.
Etiketler: Edirne Engelliler Voleybol
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