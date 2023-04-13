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Spor
AA 13.04.2023 11:17

Visca ve Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, sakatlıkları bulunan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün hafta sonunda Beşiktaş ile oynanacak karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu bildirdi.

Visca ve Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
[Fotograf: AA]

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesine Abdülkadir Ömür ve Edin Visca’nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Kasımpaşa maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da yapılan muayene ve görüntülemesinde sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Sağlık ekibi tarafından tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almaları zor gözükmektedir."


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