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Spor
AA 13.04.2023 11:12

NBA'de play-in heyecanı devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçlarında Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 123-118 ve Chicago Bulls, Toronto Raptors'ı 109-105 yendi.

NBA'de play-in heyecanı devam ediyor
[Fotograf: AA]

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. bitiren Thunder ile 9. sırada tamamlayan Pelicans, play-in maçında karşılaştı.

Thunder'ın 123-118 kazandığı maçta Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 5 ribaunt, Josh Giddey 31 sayı, 9 ribaunt, 10 asist ve Luguentz Dort 27 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Trey Murphy 21 sayı, 4 ribaunt, Herbert Jones ise 20 sayı 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Bu sonuçla rakibini eleyen Thunder, Batı Konferansı'nın 8. sırasından play-off'a girebilmek için Minnesota Timberwolves ile play-in maçında karşılaşacak. Müsabakayı kazanan takım, play-off ilk turunda normal sezonu konferansın zirvesinde bitiren Denver Nuggets ile eşleşecek.

Bulls 19 sayı geriden gelerek kazandı

Bulls'un Raptors deplasmanında 19 sayı geriden gelerek 109-105 kazandığı play-in mücadelesinde Zach LaVine, 39 sayı, 6 ribauntla ön plana çıktı.

Konuk ekipte DeMar DeRozan 23 sayı, 7 ribaunt ve Nikola Vucevic 14 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Raptors'ta Pascal Siakam'ın 32 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet'in 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist ve Scottie Barnes'ın 19 sayı, 10 ribauntluk performansları, mağlubiyeti önleyemedi.

Rakibini eleyen Bulls, Doğu Konferansı'nın 8. sırasından play-off'a katılabilmek için Miami Heat ile play-in maçına çıkacak. Bu karşılaşmayı kazanan taraf, play-off ilk turunda normal sezonu konferansın ilk sırasında tamamlayan Milwaukee Bucks ile mücadele edecek.

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