Visca, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve turuncu-lacivertli ekibin 1-0 kazandığı maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Kazandık, avantajlıyız. Güzel bir maç oldu. Herkese teşekkür etmek lazım. Deplasmanda da savaşacağız. İnşallah çeyrek finalde stat daha dolu olacak. İnşallah çeyrek finale çıkacağız."

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"Ben bunu hiç düşünmüyorum. Türkiye'deki herkese çok inanıyorum. İnşallah burada ciddi bir şey olmayacak. Ben de iyi hissediyorum. Gerçekten korkmuyorum."

Turuncu-lacivertli takımın kaptanı, Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları mücadeleyle ilgili açıklamada bulundu.

"Zor bir maç. Trabzonspor da bu sene iyi gidiyor. Biz de iyi gidiyoruz. İyi bir maç, derbi gibi olacak. Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Pazar da öyle bir maç olacak. Zor bir maç ama biz de iyi bir takımız. Oraya 3 puan için gideceğiz."

[Fotoğraf: AA]

İrfan Can Kahveci: İnşallah turu geçen taraf oluruz

Turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu akşam müsabakayı izlemeye gelen taraftarların oluşturduğu atmosferle sözlerine başlayan İrfan, “Isınmaya çıktığımda da tüylerim diken diken oldu. Gerçekten halkımıza teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosferdi bugün. Burada hiç görmediğimiz bir atmosferi yaşattılar bize. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"İnşallah turu geçeriz"

Mücadelenin başından itibaren gol yollarında etkili olduklarını dile getiren başarılı futbolcu, “Çok zorladık aslında maçın başından beri. Çünkü rakip de iyi bir takım. Çok koşuyorlar, çok agresifler. Son dakikada nasip oldu, inşallah ikinci maçta da bu avantajı kullanıp turu geçeriz” ifadelerini kullandı.

"Tedirgin oluyoruz"

Korona virüsünün kendilerini tedirgin edip etmediğine ilişkin ise İrfan, “İster istemez her insan tedirginlik yaşıyor. İnşallah en yakın sürede bu virüs olayını da çözeriz. Herkesin tedirginliği de geçer” dedi.