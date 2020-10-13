Aboubakar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Beni sıcak bir şekilde karşılayan takım arkadaşlarıma, yönetim ve teknik heyete teşekkür ediyorum. Kısa hikayenin devamını yazmak için buraya geri geldim. Belli bir döneme ihtiyacım var. Bu dönemin ne kadar süreceği bana bağlı. Ruhen kendimi meydan okumaya hazır hissediyorum. Kendimi güçlü hissediyorum."

"Geçmişte buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konuydu"

Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı takımdan ayrılması ile ilgili açıklamada bulundu.

"Geçmişte buradan ayrılmam menajerimle alakalı bir konuydu. Menajer ve kulüp arasında anlaşmazlık olduğunu düşünüyorum ama yeniden beraberiz. 1+1 sözleşmem var. Porto'da da sözleşmem vardı. Yeniden sahalara dönüp maç temposu kazanmayı tercih ettiğim için buradayım."

"Şu anda çok iyiyim ve oynamaya hazırım"

Aboubakar, sakatlanması halinde kontratının sona ermesinin kontratında yer aldığını ifade etti.

"Böyle bir madde var. Buna rağmen taraftarın bu şartlar altında sıcak karşılamasından dolayı teşekkür ediyorum. Uzun süre sakatlık nedeniyle oynamadım ama şu anda çok iyiyim ve oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok şu anda."

"Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi"

Golcü oyuncu, Porto'da uzun süre forma giyememesinin sebebine değindi.

"Porto'ya gittiğimde oynuyordum. Sakatlık dönenime kadar devamlı oynadım. Sakatlıktan sonra işler kötü gitmeye başladı. O dönemden sonra da buradayım. Bana güvenen bir kulübe döndüm. Burada oynayıp güven tazeleyeceğim. Geçen sene oynamama sebebim teknik direktör tercihiydi. Antrenmanlarda yüzde yüzümüzü verdim. Oynadığım bir maçta iki gol attım ama sonrasında forma şansı bulamadım. Hoca seçimiydi. Antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Takım arkadaşlarımın desteğini hissedebiliyorum. Beni çok iyi karşıladılar. Gün geçtikçe daha iyi olacaktır."

"Elimizdeki kadroyla yükselmemiz lazım"

Aboubakar, kendisini forvet bölgesinde daha iyi hissettiğini aktardı.

"Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak gelişmek önemli. 30 gol atabilirsiniz ama takım olarak bir şey kazanamazsınız. Bunun da bir önemi yok. Önemli olan takım olarak gelişmek. Elimizdeki kadroyla yükselmemiz lazım. Nasıl katkı sağlamam gerekiyorsa onu yapacağım. Burada bütün oyuncular kulübün faydası için çalışıyoruz. Birbirimizle mücadele etmiyoruz, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Birinci, ikinci santrfor şeklindeki söylemlere katılmıyorum. 9 numarayım. Santrfor olarak kendimi rahat hissediyorum. Takıma yardım edeceğim noktada talep edilirse kanat forvet olarak da oynayabilirim."

Golcü futbolcu, Beşiktaş'taki iki döneminin kıyaslama yapmasının doğru olmadığını kaydetti.

"İki dönem hakkında kıyaslama yapmak doğru olmaz. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Ben de yeni geldim. Çok iyi oyunculardan kuruluyuz ama yeni bir takımız. Zamana ihtiyacımız var. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp sahaya yansıtmamız gerekiyor. Önce hocamızın ne istediğini anlamalıyız. Çok iyi şeyler olacak."

"Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Porto maçı sonrası Portekiz ekibi forması giymesine rağmen siyah-beyazlı taraftarlarla birlikte üçlü diye adlandırılan tezahüratı yapan Aboubakar maç sonrası yaşananlarla ilgili konuştu.

"Burada insanlar bana çok iyi davrandılar. Çok iyi insan topluluğuyla karşılaştım. Kalbimin derinliklerinden kimse o taraftarı silemezdi. O an benim için sanki ölümsüzleşti. Bu seferki Beşiktaş'a gelişimde Vodafone Park'a klip çekmek için sahaya adım attığımda duygulandım. Yaşadığım güzel anlar aklıma geldi. Kupalar kazandım, taraftarlarla birleştiğim anlar aklıma geldi ve çok duygulandım."

Aboubakar, kariyerini Beşiktaş'ta tamamlamak isteyip istemediği yönündeki bir soruya, "Şu an içinde bulunduğum durumda bunu söylemek kolay olmayacaktır. Bu sene iyi bir sezon geçirmem ve sezon sonunu geçirmem lazım." diye cevap verdi.

İspanya'dan da teklifler aldığını kaydeden Aboubakar, siyah-beyazlı kulübü tercih etmesinin sebebini, "Burası benim evim. Kulübü, başkanı, taraftarı tanıyorum. Burası bana güvenen bir kulüp. Burada daha çok süre alacağımı biliyorum. Bunun tadını çıkarmak için buraya geldim." şeklinde açıkladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilişkisine de değinen Kamerunlu golcü, "Hoca ile teknik ekiple, çalışanlarla, oyuncularla ilişkim iyi. Burada çalışıp bu kulübe bir şeyler katmaya geldim. Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı onların da bana duyacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.