Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, ülke genelindeki spor müsabakalarında hakkında işlem yapılan kişi ve çıkan olay sayılarına ilişkin video paylaşıldı.

Videoya göre, alınan üst düzey tedbirler sonucu son 3 sezonda 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefetten işlem yapılan taraftar sayısı arttı.

Tüm spor branşlarında hakkında işlem yapılan kişi sayısı, 2016-2017 sezonunda 3 bin 180, 2017-2018 sezonunda 3 bin 975, 2018-2019 sezonunda 4 bin 154 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında liglerin ikinci yarısının büyük bölümünün seyircisiz oynandığı 2019-2020 sezonunda ise 3 bin 183 taraftar hakkında işlem yapıldı.

Tüm spor branşlarında 2016-2017 sezonunda 66, 2017-2018 sezonunda 53, 2018-2019 sezonunda 33 ve 2019-2020 sezonunda 15 müsabakada olay çıktı.

Hepimiz hazırız..



Tüm takımlarımızı ve tüm futbol severleri heyecanlandıran yeni sezonda “dostluk ve kardeşliğin” kazanacağına güvenimiz tam...



Tüm renklere gönülden başarılar diliyoruz. @guvenlikdaire pic.twitter.com/aYhQqb5YtS — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) October 13, 2020

Müsabaka düzeninin bozulmasına sebep olan olayların yaşandığı müsabaka sayısı azalırken stadyumlara gelen taraftar sayısı ise arttı.

Öte yandan, ülkede ulusal ve uluslararası düzeyde organize edilen tüm spor müsabakalarında güvenlik önlemlerinin koordine edilmesi amacıyla ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezi sıfatıyla Avrupa Konseyi, UEFA, Avrupa Birliği ve diğer ülke polisleriyle iş birliği yapılıyor.

Ayrıca tüm güvenlik tedbirlerinin organize edildiği ve Avrupa'da tüm spor müsabakalarında uluslararası polisiye iş birliğinin koordine edildiği Avrupa Konseyi Sporda Şiddetin Önlenmesi Daimi Komitesinde geçen yıl yapılan seçimde, komite yönetim kurulu üyeliğine Türkiye'yi temsilen Güvenlik Daire Başkanlığı Spor Güvenliği Şube Müdürü seçildi.