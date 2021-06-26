Avrupa basketbolunun bir efsanesi daha parkelere veda etti. Yunanların yıldız oyun kurucusu, kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yunan yıldız, kariyerine 1999'da Larissa'da başladı. Kısa sürede adını duyuran Spanoulis, 2005'te Zeljko Obradovic'in yönettiği Panathinaikos'a transfer oldu.

2006'da Houston formasıyla NBA'e adım atan yıldız oyuncu, istediği ortamı bulamayınca 2007'de Panathinaikos'a döndü.

2009 yılında Obradovic'li Panathinaikos ile THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan Kill Bill lakaplı oyuncu, Dörtlü Final'in en değerli oyuncusu seçildi.

2010'da sansasyonel bir karar veren Spanoulis, Yoncaların ezeli rakibi Olympiakos'a transfer oldu.

Bu kararın ardından Panathinaikos koçu Obradovic, Spanoulis ve menajeri Misko Raznatovic'i affetmedi ve ikiliyle arası açıldı.

2010'dan bu yana forma giydiği Olympiakos'un sembol ismi olan Spanoulis, takımıyla 2012 ve 2013 yıllarında 2 Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

Euroleague'de 355 maça çıkan yıldız oyuncu, 4 bin 455 sayıyla Juan Carlos Navarro'nun önünde turnuva tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Yunan Milli Takımı ile de önemli başarılar kazanan Spanoulis, 2005'te Avrupa Şampiyonu olan kadroda yer almıştı.

Yıldız oyuncu, 2006 Dünya Kupası yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı alınan unutulmaz galibiyette 22 sayıyla önemli rol oynamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Tokyo Olimpiyat Elemeleri için 6 yıl sonra milli takıma dönme kararı alan Spanoulis, baldırındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.