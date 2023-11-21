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Spor
AA 21.11.2023 21:28

VakıfBank THY deplasmanında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, konuk olduğu Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

VakıfBank THY deplasmanında galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur Babat, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Neriman Özsoy, Macris, Şeyma Ercan, Derya Güç)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Bahar Akbay, Thompson, Frantti, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Busa, İdil Başcan, Selin Çalışkan)

Setler: 23-25, 25-27, 25-17, 23-25

Süre: 117 dakika (27, 34, 27, 29)

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

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