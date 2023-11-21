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Spor
AA 21.11.2023 21:24

Halkbank'dan Serhat Coşkun Gas Sales Daiko maçını değerlendirdi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın pasör çaprazlarından Serhat Coşkun, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında karşılaşacakları İtalya temsilcisi Gas Sales Daiko karşısında iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini belirtti.

Halkbank'dan Serhat Coşkun Gas Sales Daiko maçını değerlendirdi
[Fotograf: AA]

Serhat Coşkun yaptığı açıklamada, Gas Sales Daiko'nun İtalya'nın en iyi takımlarından biri olduğunu söyledi.

Kendilerinin de Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Serhat, "Şartlarımız eşit. Onların evinde oynadığımız için tabii ki zor olacak ancak biz istediğimiz voleybolu sergilersek, iyi bir mücadele ortaya koyarsak bir şansımız olabilir." diye konuştu.

Gas Sales Daiko'nun 2-3 yıldır aynı ekiple yola devam ettiğini dile getiren Serhat, "Biz bu sene yeniden yapılanmaya gittik. Onlar birbirlerini daha iyi tanıyor. Kendi oyunumuzu oynayabilirsek başarılı olacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Gruptan yüzde 90 çıkacağımıza inanıyorum"

Serhat Coşkun, C Grubu'nda mücadele ettiklerine dikkati çekerek, "Grubumuzda güçlü ve tecrübeli takımlar var. Gruptan yüzde 90 çıkacağımıza inanıyorum. Umarım gruptan çıktıktan sonra da eşleşmelerimiz iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Maç, yarın TSİ 22.00'de Palabanca Piacenza Spor Salonu'nda oynanacak.

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