Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonası Antalya'da gerçekleştirildi

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 38 ilden 122 kulüpten 173 sporcu mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporcularımızı, ailelerimizi, kulüplerimizi, antrenörlerimizi kutluyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmenin, özel çocuklarımızla tekrar Türkiye Şampiyonası'nda buluşmanın, yeni başarılarına ve rekorlarına tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Özel çocuklarımızın önceliklerini ve ihtiyaçlarını tespit ederek elimizden gelen tüm destekleri ve imkanları seferber ediyoruz. Bugün tekrar gördük ki bizim çocuklarımıza yeter ki imkanlar verilsin, onlar zaten başaracaktır. Daha iyisi için her zaman, hep birlikte daima ileriye..." ifadelerini kullandı.

Şampiyona sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere madalyaları federasyon başkan vekili Sadettin Akçi ile asbaşkanlar Ensar Kurt ve Ensar Korkmaz tarafından takdim edildi.

Kategorilerine göre şampiyonada birinci olan sporcular şöyle:

Erkekler otizm 400 metre: İbrahim Türk

Erkekler otizm 800 metre: Mehmet Arda Büyükdereli

Erkekler down 200 metre: Rıdvan Yalçın

Erkekler mental 200 metre: Yasin Çeküç

Erkekler mental 1500 metre: Mehmet Emin Eğilmez

Kadınlar down 400 metre: Nilsu Taşkınlar

Kadınlar down 800 metre: Kardelen Demir

Kadınlar otizm 800 metre: Hicran Şahin

Kadınlar mental 3000 metre: Zelal Polat