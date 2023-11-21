Almanya'ya lider gidiyoruz

Cardiff City Stadı'nda saat 22.45'te başlayan müsabaka TRT 1'den naklen yayımlandı

Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetti.

Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki son karşılaşmasında deplasmanda Galler'le 1-1 berabere kaldı. Puanını 17'ye yükselten milliler, grubu lider olarak tamamladı.

2 Aralık'ta yapılacak kura çekimi sonrasında 24 takım 4'erli 6 gruba ayrılacak.

Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek.

GOL - 7. dakikada Neco Williams, Galler'i 1-0 öne geçiren golü attı.

Neco Williams'ın golüyle Galler öne geçti. pic.twitter.com/5pgVYjSq4z — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2023

33. dakikada Uğurcan Çakır, sakatlanarak yerini Altay Bayındır'a bıraktı.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ilk yarısında etkili olamadı. İlk yarı Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GOL - 70. dakikada Yusuf Yazıcı, penaltıdan attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Bu golle milliler D Grubu'nu lider tamamladı.

GOOOLLL! Yusuf Yazıcı! Çok sakin, çok profesyonel! pic.twitter.com/IfjH2KV9O5 — TRT Spor (@trtspor) November 21, 2023

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Galler ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türk taraftarlar, Cardiff City Stadı'nda ay-yıldızlı ekibe destek verdi

[Fotoğraf: İHA]

Ay-yıldızlılar D Grubu'nu 17 puanla lider tamamlarken, Hırvatistan ise 16 puanla ikinci sırada bitirdi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Galler etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun geri pasında topu kapan Broadhead, sol taraftan ceza yayı önüne gelip plase bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

GOL - 7. dakikada Galler öne geçti. Wilson'ın pasında sol kanatta topla buluşan Neco Williams, Ferdi'den sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye plasesinde, meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

42. dakikada milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan yaptığı ortada ön direkte yükselen Yusuf Yazıcı kafayla topu arka bölüme aktardı. Kale sahası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun topu düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

43. dakikada Roberts'ın uzun mesafeli taç atışında ceza sahası içinde topu kontrol eden Johnson'ın çaprazdan dönerek vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Mücadelenin ilk yarısı, Galler'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Broadhead’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Brennan Johnson şutunda kaleci Altay, topu kornere çeldi.

58. dakikada Yusuf Sarı’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içerisinde iyi yükselen Samet kafayı vurdu, kaleci Ward topu uzaklaştırdı.

60. dakikada sağ taraftan Wilson’ın ceza sahasına ortasında arka direkte Ampadu’nun kafa vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

69. dakikada ceza sahası içerisinde Ben Davies’in Kenan Yıldız’a yaptığı müdahale sonrası hakem Matej Jug, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 70. dakikada penaltıyı kullanan Yusuf Yazıcı, vuruşunda topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: İHA]

74. dakikada hızlı gelişen atakta İsmail Yüksek, pasını Yusuf Sarı’ya aktardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf’un vuruşunda top üst direğe de çarparak dışarı gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Galler: Danny Ward, Connor Roberts, Tom Lockyer, Ben Davies, Joe Rodon, Broadhead (David Brooks dk. 62), Jordan James, Ampadu, Neco Williams (Moore dk. 84), Brennan Johnson, Harry Wilson (Daniel James dk. 80)

Türkiye: Uğurcan Çakır (Altay Bayındır dk. 33), Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Cenk Özkacar (Zeki Çelik dk. 46), İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yusuf Sarı (Kaan Ayhan dk. 79), Abdülkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 33), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Kenan Yıldız dk. 59)

Goller: Neco Williams (dk.7) (Galler), Yusuf Yazıcı (dk. 70 pen.) (Türkiye)

Sarı kartlar: Brennan Johnson, Ben Davies, Cornor Roberts, Dany Ward (Galler), Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu, Salih Özcan, Altay Bayındır (Türkiye)

Stat: Cardiff City Stadı

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali