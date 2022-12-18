VakıfBank Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan final maçında, VakıfBank ile İtalya temsilcisi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşılaştı.
Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı.
İtalyan ekibi final maçında 1-0 öne geçiyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
İlk set sonucu:
Imoco Volley 25-18 VakıfBank pic.twitter.com/IwdG97LWkb
İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Prosecco DOC Imoco Volley, üçüncü seti 25-21 kazanarak skoru 2-1 yaptı.
SKORU EŞİTLİYORUZ! DURUM 1-1!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
İkinci set sonucu:
Imoco Volley 22-25 VakıfBank pic.twitter.com/F1hpOHv2mc
İtalyan ekip, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Prosecco DOC Imoco Volley, Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonu oldu.
İtalyan ekibi finalde 2-1 öne geçiyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
Üçüncü set sonucu:
Imoco Volley 25-21 VakıfBank pic.twitter.com/5IRsAgfxDQ
Imoco Volley sporcuları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. Karşılaşmayı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.
Şampiyon Imoco Volley— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde temsilcimiz VakıfBank'ı 3-1 mağlup eden İtalyan ekibi, altın madalyanın sahibi oldu.
18-25, 25-23, 21-25 ve 21-25 pic.twitter.com/xScZrsSUZr
Salon: Antalya
Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya),
Prosecco DOC Imoco Volley: Plummer, Robinson, De Kruijf, Lubian, Wolosz, Haak (Squarcini, De Gennaro, Gennari, Gray, Pericati, Furlan, Bardaro, Carraro
VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş,Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-18, 23-25, 25-21, 25-21
Süre: 138 dakika (31,37,39,31)
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