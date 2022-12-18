Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi
[Fotograf: DHA]
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 19. haftasında Batman Petrolspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maç, sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle tatil edildi.
Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor'u sahasında konuk etti.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 51. dakikasında Behlül Aydın'ın, 57. dakikada ise Mert Çapar'ın attığı golle Şanlıurfaspor 2-0 önce geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Atılan gollerden sonra sahaya yabancı cisimler atılması nedeniyle hakem Sefa Yılmaz, karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu durdurup soyunma odasına geçti.
[Fotoğraf: DHA]
Yılmaz, sahaya yabancı sicimlerin atılmasının devam etmesi nedeniyle karşılaşmayı tatil etti.
[Fotoğraf: DHA]
Son Haberler
- 18:35
- 18:24
- 18:23
- 17:40
- 17:18
Sıradaki Haber
Andreas Cornelius'tan Trabzonspor'a dava
Yükleniyor lütfen bekleyiniz