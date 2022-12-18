Ankara'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım da katıldı.

Ayhan Yıldırım, Golbol Kadın Milli Takımı'nın daha önce iki kez paralimpik oyunları şampiyonu olduğuna işaret etti.

"Tek eksiğimiz dünya şampiyonluğuydu. Teknik direktörümüz, organizasyona gitmeden önce 'Ülkemize dünya şampiyona olarak döneceğiz.' demişti. Sporcularımızın, teknik ekibimizin inanılmaz bir emeği var. Hepsini kutluyorum."

Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na destekleri için teşekkür etti.

"Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Karaman'da milli takım kampını ziyaret etmesi, sporcularımıza inanılmaz bir motivasyon sağladı. Bakanımız ayrıca mecliste yaptığı konuşmada camiamızı onurlandıracak mesajlar verdi. Biz bu videoyu tekrar tekrar izledik. Sporcularımız, 'Sayın Bakanımızın selamını aldık, mesaj alınmıştır, en büyük kupayla Sayın Bakanımıza gideceğiz.' dediler. Şampiyon olmak, zirvede olmak zordur, bunu korumak en zorudur. Milli takımımız dünyanın zirvesinde, sporcularımızla ne kadar gurur duysak az. Dünyanın en iyi takımına sahibiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. 2023 bizim yılımız olacak. Bütün enerjimi federasyona sponsorluklarla ilgili çalışmalara ayıracağım. Böyle bir ekibin halen sponsoru yok. Bu da benim eksikliğim, bunu bir an önce gidereceğim."

Yıldırım, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) yönetimine seçilen ve sporcu konseyi başkanı olan takım kaptanı Sevda Altunoluk'u da tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Golbol Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Gültekin Karasu ise takımı gençleştirdiklerine dikkat çekti.

"Yaklaşık iki yıl önce bu ekibi kurduk. İlk yaptığımız şey ekibi gençleştirmek oldu. Bu ekiple Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduk, Avrupa ikincisi olduk. Camiamızın hasretle beklediği, çok yaklaştığımız ama bir türlü alamadığımız dünya şampiyonluğunu kazanmış olduk. İki yıl boyunca katıldığımız turnuvalarda en az final oynadık. Dünya şampiyonluğu camiamıza, ülkemize hayırlı olsun."

Kaptan Sevda: Tüm Türkiye'nin desteğini arkamıza aldık

Golbol Kadın Milli Takım kaptanı Sevda Altunoluk, şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sevda, golbol branşında Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdıklarını vurguladı.

"İki kez paralimpik şampiyonluğu yaşadık. Kariyerimde dünya üçüncülüğü, ikinciliği vardı ama şampiyonluk yoktu. Paralimpik oyunlarından sonra bu güzel, güçlü ekiple dünya şampiyonluğunu çok istedik. Bunu getirebilecek güç, inanç da vardı. Bunu başaracağımıza sonuna kadar inandık. Birçok fedakarlık yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, bakanlık ailesi, kulüplerimizin büyük destekleriyle biz daha çok inanarak Portekiz'e gittik. Tüm Türkiye'nin desteğini arkamıza aldık, herkes inandı. Hayal ettiğimiz kupayı ülkemize getirdik. Bunun için çok mutluyuz. Çok istedik ve başardık. Tek eksiğimiz dünya şampiyonluğuydu. Dünyaya bir iz bırakmak istedik, bunu da başardık. Bu şampiyonluğun arkasında gizli kahramanlar da var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz."

TMPK Yönetim Kurulu üyesi ve sporcu konseyi başkanı Sevda, bütün spor camiası için elinden gelen desteği sonuna kadar vereceğini sözlerine ekledi.