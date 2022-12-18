Eczacıbaşı Dynavit bronz madalya kazandı
Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Eczacıbaşı Dynavit, Gerdau Minas'ı 3-1 yenerek şampiyonayı üçüncü tamamladı.
Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Brezilya temsilcisi Gerdau Minas ile üçüncülük mücadelesi verdi.
Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini Eczacıbaşı Dynavit, 25-22 kazandı.
Boskovic ilk sete noktayı koyuyor ve temsilcimiz bronz madalya maçında 1-0 öne geçiyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
İlk set sonucu:
Gerdau Minas 22-25 Eczacıbaşı Dynavit pic.twitter.com/JfziVB4ILa
Başa baş geçen ikinci seti 25-23 kazanan Brezilya temsilcisi durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koyan Eczacıbaşı Dynavit, 25-10'luk skorla seti kazanarak skoru 2-1 yaptı.
Brezilya temsilcisi setlerde durumu eşitliyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
İkinci set sonucu:
Gerdau Minas 25-23 Eczacıbaşı Dynavit pic.twitter.com/pYLauK9cET
Eczacıbaşı, dördüncü setten de 25-21'lik skorla galip gelerek karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Seti rahat kazanan temsilcimiz 2-1 öne geçiyor.— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
Üçüncü set sonucu:
Gerdau Minas 10-25 Eczacıbaşı Dynavit pic.twitter.com/4fFrqqH4R1
FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı, bu skorla şampiyonayı üçüncü tamamladı.
ECZACIBAŞI DYNAVİT DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 18, 2022
2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası bronz madalya maçında Gerdau Minas'ı 3-1 mağlup eden temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, organizasyonu 3. sırada tamamladı.
22-25, 25-23, 10-25 ve 21-25
Boskovic sayı pic.twitter.com/Aw06jm5zsb
Karşılaşmanın ardından sevinç yaşayan Eczacıbaşı Dynavit sporcuları, düzenlenen tören ile bronz madalyalarını aldı.
Salon: Antalya
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)
Gerdau Minas: De Oliveira, Pena, Zalewski, Daher, Nascimento, Oliveira Heldes (Alexandre, Vicente, Moreno, Souza, Brandao)
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Laura, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 25-23, 10-25, 21-25
Süre: 107 dakika (27, 31, 23, 26)
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