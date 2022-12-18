İstanbul 2022 Global E-sports Games dünya finalleri sona erdi
2022 Global E-sports Games (Global E-spor Oyunları) dünya finalleri İstanbul'da tamamlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) bağlı Spor İstanbul, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ve Global E-spor Federasyonu (GEF) iş birliği, BtcTurk'ün katkılarıyla Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilen oyunlara, 60 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.
Organizasyonda DOTA 2 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden takım, finalde Peru temsilcisine yenilerek gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.
Peru altın madalyanın sahibi olurken, Moğolistan üçüncülük kürsüsüne çıktı. DOTA 2 kadınlar finalinde Tayland, Malezya'yı geçerek şampiyonluğa ulaştı. Malezya kadın takımı gümüş madalya kazanırken, Singapur üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Street Fighter V: Champion Edition kategorisinde, Tayvan'dan "GamerBee" geçen yıl Singapur'da kazandığı unvanını koruyarak üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.
Büyük Britanyalı "The4phlizz" ikincilik kürsüsüne çıkarken, Yeni Zelandalı "ChostChips" ise bronz madalya aldı.
eFootball finalinde, İran temsilcisi "Hasan_Player1" Bayern Münih takımıyla, Manchester United ile oynayan Brezilya temsilcisi "Eduardinho_PR"i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden 15 yaşındaki Arda Yıldız (Arda-Golaaazooo) turnuvayı dördüncü sırada tamamlayabildi. Arda Yıldız'ı mağlup eden Uruguaylı "WillyFreire10" ise bronz madalyayı ülkesine götürdü.
Global E-spor Oyunları, 2023'te Suudi Arabistan, 2024'te Çin, 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri, 2026'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
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