İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) bağlı Spor İstanbul, Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) ve Global E-spor Federasyonu (GEF) iş birliği, BtcTurk'ün katkılarıyla Hilton Bomonti Otel'de gerçekleştirilen oyunlara, 60 ülkeden 300'ün üzerinde sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Organizasyonda DOTA 2 kategorisinde Türkiye'yi temsil eden takım, finalde Peru temsilcisine yenilerek gümüş madalyayla turnuvayı tamamladı.

Peru altın madalyanın sahibi olurken, Moğolistan üçüncülük kürsüsüne çıktı. DOTA 2 kadınlar finalinde Tayland, Malezya'yı geçerek şampiyonluğa ulaştı. Malezya kadın takımı gümüş madalya kazanırken, Singapur üçüncülük kürsüsüne çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Street Fighter V: Champion Edition kategorisinde, Tayvan'dan "GamerBee" geçen yıl Singapur'da kazandığı unvanını koruyarak üst üste ikinci altın madalyasını kazandı.

Büyük Britanyalı "The4phlizz" ikincilik kürsüsüne çıkarken, Yeni Zelandalı "ChostChips" ise bronz madalya aldı.

[Fotoğraf: AA]

eFootball finalinde, İran temsilcisi "Hasan_Player1" Bayern Münih takımıyla, Manchester United ile oynayan Brezilya temsilcisi "Eduardinho_PR"i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden 15 yaşındaki Arda Yıldız (Arda-Golaaazooo) turnuvayı dördüncü sırada tamamlayabildi. Arda Yıldız'ı mağlup eden Uruguaylı "WillyFreire10" ise bronz madalyayı ülkesine götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Global E-spor Oyunları, 2023'te Suudi Arabistan, 2024'te Çin, 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri, 2026'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.