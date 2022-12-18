74 yaşındaki Taha Akgül, işitme engelli torunu Naile Akgül için voleybol sahasına indi. Torununu rahat hissettirmek ve kursa adapte olmasını sağlamak için kendisiyle voleybol oynadı, antrenman yaptı.

İzleyenleri kendisine hayran bırakan Yılmaz Akgül, voleybola başlama macerasını anlattı.

[Fotoğraf: İHA]

"Torunum için ne gerekiyorsa yaparız, benim yorgunluğum yok"

Akgül, daha önce voleybol oynamadığını belirtti.

Oğlunun ve gelinin engelli olduğunu ve torununda da işitme engeli olduğunu kaydeden Akgül, torununu adapte etmek için sahaya girdiğini kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Akgül, voleybolu da basketbolu ve futbolu sevdiğinin altını çizdi.

"Elim yakışıyor. Ne derlerse yapıyorum. Dört dörtlük olmasa da yakınına ulaşıyorum. Köydeyken harman yerine çıkarken Yılmaz amca geliyor derlerdi. Kaleden kaleye gol atardık. Öyleydik. Amcanızda her şey var. Avcılık, tamircilik spor ne isterseniz var. Evde, 3 erkek çocuğum ve gelinim engelli. Mevlam onların gücünü bize veriyor. Allah’tan gelen bir şey. Biz de sabredeceğiz. Bunları yetiştirerek topluma kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Akgül, gelecekte voleybol takımına girmek gibi bir planı olup olmadığını yanıtladı.

"Torunum için ne gerekiyorsa yaparız. Ne kadar götürebilirsek. Benim bir yorgunluğum yok."

[Fotoğraf: İHA]

Antrenör Hilal Önay da Yılmaz Akgül’ün kendileri için ‘süper oyuncu’ olduğunu belirtti.

"(Torunu) Naile ile birlikte geldiler. Naile özel eğitim gören, işitme engeli olan bir öğrencimiz. İlk başlarda zorlandı bu konuda ama yavaş desteklerimizle alıştı. Dedesi Yılmaz amca da bizle beraber."