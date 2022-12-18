Engelli torunu için 74 yaşında sahaya indi
İşitme engelli torunu Naile için voleybol sahasına inen 74 yaşındaki Yılmaz Akgül, torunuyla birlikte antrenmanlara katılıp voleybol oynuyor.
74 yaşındaki Taha Akgül, işitme engelli torunu Naile Akgül için voleybol sahasına indi. Torununu rahat hissettirmek ve kursa adapte olmasını sağlamak için kendisiyle voleybol oynadı, antrenman yaptı.
İzleyenleri kendisine hayran bırakan Yılmaz Akgül, voleybola başlama macerasını anlattı.
"Torunum için ne gerekiyorsa yaparız, benim yorgunluğum yok"
Akgül, daha önce voleybol oynamadığını belirtti.
Oğlunun ve gelinin engelli olduğunu ve torununda da işitme engeli olduğunu kaydeden Akgül, torununu adapte etmek için sahaya girdiğini kaydetti.
Akgül, voleybolu da basketbolu ve futbolu sevdiğinin altını çizdi.
Akgül, gelecekte voleybol takımına girmek gibi bir planı olup olmadığını yanıtladı.
"Torunum için ne gerekiyorsa yaparız. Ne kadar götürebilirsek. Benim bir yorgunluğum yok."
Antrenör Hilal Önay da Yılmaz Akgül’ün kendileri için ‘süper oyuncu’ olduğunu belirtti.
"(Torunu) Naile ile birlikte geldiler. Naile özel eğitim gören, işitme engeli olan bir öğrencimiz. İlk başlarda zorlandı bu konuda ama yavaş desteklerimizle alıştı. Dedesi Yılmaz amca da bizle beraber."
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