Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Çalımbay, kamp boyunca çok iyi çalıştıklarını vurguladı.

"Eksiklerimizi hem çalıştık hem de hazırlık maçlarında arkadaşlarımıza gösterdik. Gayet iyi maçlar oynadık, 3 maçı da galibiyetle bitirdik. Oynamayan bütün arkadaşlarımızı bu maçlarda oynattık."

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşılaşacakları Esenler Erokspor'un iyi bir takım olduğunu ve daha önce kupada bu takımla karşılaştıklarını anımsattı.

"Onun için de çok dikkat etmemiz gerekiyor, herkes bu işin bilincinde. Bundan önce hem ligi hem de Avrupa'yı nasıl bir arada götürdüysek, bu sefer de Türkiye Kupası'nı ve ligi götürmeye çalışacağız. Tek amacımız kupayı geçtiğimiz sezon nasıl kazandıysak bu sezon da tekrar kazanmak."

Teknik Direktörümüz @RCALIMBAY, “Ligde başarılı olmalıyız ki Avrupa’da daha rahat ve kendimize güvenerek oynayalım. Ben takımıma güveniyorum. İnşallah ikinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız.” dedi.https://t.co/EB0ev5QaTj — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) December 18, 2022

"Oynayacağımız maçlardan puan ya da puanlar almamız gerekiyor"

Çalımbay, Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'in kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

"Nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz, geçtiğimiz sezon da buna benzer bir durumdaydık. Sonra çok büyük bir çıkış yaparak, ligi iyi bir yerde bitirdik. Bu sene de hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götüreceğiz. Mart ayına kadar Avrupa'da maçımız yok. Mart ayında oynayacağımız maçlar bizim için final niteliğinde olacak. Sadece Avrupa'yı düşünmemiz için bizim ligde çok iyi gitmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçların içeride deplasmanda olması hiç önemli değil. Bunların hepsinden puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Ligin ilk yarısında çok fazla kazanacağımız maçlar vardı, bazı maçları istediğimiz şekilde bitiremedik. Kim ne derse desin hem ligi hem de Avrupa'yı bir arada götürmek kolay olmadı. İki tarafı oynarken sıkıntılar yaşadık. Ligde başarılı olmalıyız ki Avrupa'da daha rahat ve kendimize güvenerek oynayalım. Çünkü çok zor takımlara karşı oynayacağız. Takımıma güveniyorum, inşallah ikinci yarıya bambaşka şekilde başlayacağız."

Dünya Kupası

Çalımbay, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın, sonlarına doğru çok daha güzel olmaya başladığına değindi.

"Kupada sürpriz sonuçlar oldu, önceden kimin kazanacağı belli değildi. Fransa hiçbir şeyini bozmadan bir önceki Dünya Kupası'nda nasıl oynadıysa aynı şekilde mücadele ederek çok iyi bir yere geldi. Arjantin de çok üst düzey bir takım. İki takım da hak ederek geldi ama herkes Fas takımını bekliyordu. İyi oynayan ve iyi oyunculara sahip bir takım. Eğer Fransa'yı geçebilselerdi kesinlikle şampiyon olurlardı."