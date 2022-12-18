Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

İlk kez dünya şampiyonu olan ve altın madalyayı Türkiye’ye getiren milli sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla arayarak tebrik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Golbol Kadın Milli Takımı’nın Türkiye’ye şampiyonlukla döneceklerini yaptığı telefon görüşmesinde hatırlatan Bakan Kasapoğlu, Türkiye’yi en güzel şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Dünya Şampiyonası öncesinde altın madalyayı Türkiye’ye getireceklerinin sözünü verdiklerini aktaran Takım Kaptanı Sevda Altunoluk, sözlerini tuttuklarını ve elde ettikleri şampiyonluğun takıma moral kaynağı olduğunu belirtti.