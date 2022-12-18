Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor’un borcu açıklandı
Trabzonspor Kulübü'nün 79’uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, kulübün net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
Trabzonspor’un 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılıyor.
Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79. olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Etiketler: Trabzonspor
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