Trabzonspor’un 79. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapılıyor.

Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79. olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.