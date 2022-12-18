İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 120 kulüpten 601 sporcu katıldı.

Şampiyonanın beşinci gününde makaralı yay bireysel final atışları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Makaralı yay kadınlarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Yeşim Bostan Uçar, erkeklerde ise Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübünden Batuhan Akçaoğlu birinciliği elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Makaralı yay 21 yaş altı kadınlarda İzzet Tekeli Akademi Spor Kulübünden Irmak Yüksel, erkeklerde ise Ankara Atlantis Okçuluk Spor Kulübünden Efe Diril altın madalyanın sahibi oldu.