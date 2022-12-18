Arap ve Orta Doğu ülkeleri arasında Dünya Kupası'na ilk kez ev sahipliği yapan Katar, bu tarihi sürecin hazırlıkları kapsamında engelli futbolseverlerin konforuna da ayrı bir özen gösterdi. Engelliler, Dünya Kupası'na herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bu tarihi deneyimi yaşadı.

Dünya Kupası'nın düzenlenmesi, sevk ve idaresinden sorumlu Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi, bu süreçte kullandığı ileri teknolojiler sayesinde maçları keyifle takip eden engelli taraftarlar için Dünya Kupası tarihindeki en erişilebilir versiyonu sunmayı başardı.

Bu organizasyon kapsamında ilk kez; engelliler için 5 tip koltuk, otizmli ya da duyu bütünleme bozukluğu çekenler için hassas odalar gibi çeşitli erişilebilirlik özellikleri yer aldı.

Ayrıca görme engelli katılımcılar için de hem Arapça hem İngilizce olmak üzere iki dilde sesli anlatım imkanı sağlandı.

Ulaşım ve taşımacılık konusunda da destek hizmetlerle taraftarların güvenlik ve konforunu sağlamak için gerekli tüm kolaylıklar temin edildi.

Evrensel erişim standartlarının uygulanması

Ummanlı engelli taraftar Ekrem bin Yusuf el-Muavvili, Katar'a dün oynanan ve üçüncüyü belirleyecek olan Fas-Hırvatistan müsabakasını izlemek için geldiğini söyledi.

Muavvili, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası'nda engelliler için evrensel erişim standartlarının uygulamaya koyulacağından şüphe duymadığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Dünya çapında yaşanan gelişmeleri takip etmeyi sevdiğini aktaran Muavvili, Dünya Kupası gibi eşsiz ve nadir bir deneyimi de tecrübe etmeyi çok istediğini dile getirdi.

Muavvili, her sektör ve her alanda engellilere diğerleriyle eşit ve orantılı fırsatlar sunulmasının önemine işaret ederek, bu açıdan bakıldığında Dünya Kupası deneyiminin engelliler için çok fazla şey ifade ettiğini aktardı.

Açılışta engelli futbolseverlere yer verilmesi

Muavvili, bunun her türlü toplu taşıma araçlarında, turistik tesislerde ve farklı alanlardaki uygulamalarında görüldüğünü ifade etti.

"Katar, engelliler için evrensel erişim standartlarını uygulamada başı çeken ülkelerden biri. Katarlı eşsiz yetenek Ganim el-Muftah'ın (bacakları olmadan dünyaya gelen) da 2022 Katar Dünya Kupası açılış törenine dahil edilmesi ve söz konusu turnuvada en üst düzeyde temsili bizlere güçlü bir his verdi."

Katar'da düzenlenen turnuvanın engellilere yönelik yapılan hizmetler, uluslararası anlaşmalar ve tüzüklerde öngörüldüğü gibi, yetkilendirme, bağımsızlık ve başkalarıyla eşit fırsatlar sağlama sürecinde izlenecek model olduğuna inandığını ifade eden Muavvili, kendilerine hazırlanan hizmet ve kolaylıklardan dolayı memnun olduğunu vurguladı.

"Hayalim final maçına katılmaktı ancak biletler tükendiğinden dolayı üçüncülük maçına katılabildim. Katar'ın turnuvaya ev sahipliği yapma konusundaki ayrıcalığından ve bununla ilgili her şeyde benzersiz dokunuşundan büyük mutluluk duydum."

"Başarımızdan gurur duyuyoruz"

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi'ndeki Topluluk Sosyal Yardım ve Ticari İşler İcra Direktörü Halid en-Nama, engellilere ilişkin yapılan hazırlıklar hakkında yaptığı açıklamada, engelli insanlar için en uygun versiyonu sağlamak adına ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini vurguladı.

"En başından beri hedefimiz, tarihindeki en erişilebilir Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapmaktı ve şimdi planlarımızın sahada başarıyla uygulandığını görmekten gurur duyuyoruz." sözlerine yer veren Nama, yapılanların engelli camiasında geniş övgü ile karşılandığını söyledi.

Nama, "Bu alandaki taahhüdümüzün Katar'da ve bölge genelinde erişilebilirlik ve hareketlilik avantajlarını artırmaya yardımcı olacağından gurur duyuyoruz." diyerek, Orta Doğu ve Arap dünyasındaki ilk Dünya Kupası'nın kalıcı mirasının en önemli yönlerinden birinin bu hizmetlerin olacağına inandığını dile getirdi.

Katar Proje ve Kültürel Miras Yüksek Komitesi, 2016'da; daha erişilebilir bir toplum oluşturmak için turnuvaya ev sahipliği yapılması ve nasıl daha fazla fayda sağlanabileceğini tartışmak üzere ülkedeki engellileri ve onları temsil eden kurumları bir araya getiren "Güçlendirme Forumu"nu kurdu.

Söz konusu "Güçlendirme Forumu", spor tesislerinin ve altyapısının ülke çapındaki tüm engellilerin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlanıp inşasının da buna göre planlanmasında önemli bir rol oynayarak tüm taraftarlar için erişilebilir bir sürece imza attı.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine engelli Muftah damgası

Katar'da 20 Kasım'da başlayan FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış töreninden en çok akılda kalacak karelerden biri de ABD'li ünlü oyuncu Morgan Freeman ile Katarlı engelli Ganim el-Muftah'ın diyaloğu ve sonunda verdikleri poz oldu.

Katar doğumlu ve 20 yaşında olan Muftah, FIFA'nın 2022 Dünya Kupası elçilerinden biri. Dünya Kupası açılışındaki performansı ile dünyanın ilgisini çekse de Ganim aslında yıllardır özellikle Körfez bölgesindeki gençlere ilham veren, simgesel bir isim olarak öne çıkıyor.