VakıfBank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezonu 5 kupayla tamamlayan sarı-siyahlı takımda yeni yapılanmayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda geçen sezon kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen 18 yaşındaki pasör çaprazı Aleksia Karutasu, yeni sezonda kadroda tutulacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 10 Haziran 2003'te dünyaya gelen Aleksia Karutasu, voleybola CSM Bükreş ekibinde başladı. Annesi ve babası profesyonel basketbol kariyerine sahip Karutasu, 13 yaşındayken Romanya Ulusal Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Romanya tarihinin en genç profesyonel oyuncusu unvanını aldı.

2018'de Romanya Ligi ve Romanya Kupası şampiyonluğunu yaşayan Karatasu, Romanya Milli Takımı ile mücadele ettiği 17 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda da en iyi pasör çaprazı seçildi.

VakıfBank'a 2018'de transfer olan Aleksia, ertesi iki yıl kiralık olarak Yeşilyurt forması giydi. Yeşilyurt'un CEV Challenge Kupası'nı kazanmasında önemli bir rol oynayarak MVP ödülünün de sahibi olan oyuncu, geçen sezonu ise Galatasaray HDI Sigorta'da kiralık olarak geçirdi.

Bu yıl Türk vatandaşlığına geçen 1.88 metre boyundaki pasör çaprazı, Ocak 2024'ten itibaren Türkiye Milli Takımı formasını giyebilecek.

Welcome back home, Aleksia!



We wish our athlete Aleksia success in our Volleyball Team, which aims to win the championship in every tournament.