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Türkiye
DHA 30.04.2024 03:37

Konya'da sağanak: tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

Konya'nın Kulu ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, sele neden oldu. Evinde mahsur kalan 1 yaşlı kadın ile sel suları arasında kalan küçükbaş sürüsü ekipler tarafından kurtarılırken, tarım arazileri ve yollar su altında kaldı, bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Konya'da sağanak: tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

Kulu ilçesi Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Selin meydana geldiği mahalleye belediye, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tarım arazileri ile yollar su altında kalırken, müstakil evini su basan ve yalnız yaşayan yaşlı bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sel suları arasında kalan bir küçükbaş sürüsü de ekipler tarafından güvenlik bölgeye taşındı. Sel nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Selin etkisiyle mahalle mezarlığı duvarının bir kısmı yıkılırken, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ile Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, bölgede incelemede bulundu.

Konya'da sağanak: tarım arazileri ve yollar su altında kaldı

Bölgedeki suyun tahliye edilmesinin ardından hasar tespit çalışmasının başlatılacağı ifade edildi.

Dolu da etkili oldu

Öte yandan Akşehir, Bozkır, Çumra, Karatay, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerinde de bölgesel dolu yağışları, tarım arazilerini etkiledi.

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