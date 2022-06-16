Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara’da yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi’yi tebrik ediyor, yeni yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyorum. Sayın Büyükekşi ve yeni yönetiminin, Türk futbolunu daha da ileriye taşımak adına gerekli tüm çalışmaları yapacaklarına yürekten inanıyorum."