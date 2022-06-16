Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
TFF'nin yeni başkanı belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu.
Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i geçersiz sayıldı.
Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
Yalçın Orhan, Nükhet Küçükel Ezberci, Murat Aksu, Yusuf Günay, İdil Karademirlidağ Suher, Erman Kalkandelen, İbrahim Burkay, Alkın Kalkavan, Ramazan Üçdan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Talat Papatya, Volkan Can.
Etiketler: Son Dakika TFF
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