Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Doğukan Kaya'yı renklerine bağladı
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, son olarak Kocaelispor'da forma giyen kaleci Doğukan Kaya'yı transfer etti.
Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü transferde hız kesmiyor. Başkent ekibi Kocaelispor'dan 22 yaşındaki file bekçiyi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
"Kulübümüz, Kocaelispor'da forma giyen başarılı kaleci Doğukan Kaya ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Tandoğan tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı."
— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) June 16, 2022
Ankaragücümüzde!
https://t.co/cJe3EJ9pWe pic.twitter.com/Ow2x87L8pE
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
Son Haberler
- 13:10
- 13:03
- 13:00
- 13:02
- 13:22
Sıradaki Haber
Genç ve 23 Yaş Altı Kano Milli Takımı'nın hedefi Avrupa'da madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz